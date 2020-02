Pablo Armero: "Me violaron el derecho a la privacidad"

Pablo Armero se refirió a la polémica en la que se vio envuelto este fin de semana, luego de que quedara registrado en video una discusión del futbolista con unos Policías en Cali, tras ser detenido para realizarse una prueba de alcoholemia, luego no detenerse en un pare en un puesto de control, informaron las autoridades locales.

En diálogo con El VBAR de Caracol Radio, el exjugador de la Selección Colombia se refirió a lo sucedido.

"Yo hice la prueba, pero la señora dice que salió mala, no entiendo porque todos tenían que grabar para subir a sus redes sociales los vídeos", comentó Armero y explicó sobre cómo avanza su situación: "El carro lo llevaron a los patios, estoy con mi abogado para continuar el proceso, me imagino que habrá una multa, pero no me han dicho nada".

Pablo Armero fue detenido por no atender llamado de un retén

"Cuando el policía me para en una vía única, yo le digo que mejor vamos a la estación y ahí me hacen el procedimiento para no hacer trancón", agregó al respecto.

El jugador no ocultó su molestia tras haber sido grabado mientras se encontraba en la estación de la Policía. "Me violaron el derecho a la privacidad, yo si iba hacer la prueba pero los policías me empezaron a presionar y a decir que yo no la quería hacer... Había mucha gente, policías y personas externas grabándome, me puse nervioso y me indignó que si es un proceso personal porque no tenia privacidad".

Armero ya se había visto involucrado el año pasado a una situación similar, luego de ser despedido del Alagoano de Brasil por indisciplina.