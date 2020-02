Jhon Córdoba: "No he tenido ningún contacto con nadie de la Selección"

El atacante colombiano del Colonia, Jhon Córdoba, habló en exclusiva con el VBar de Caracol Radio sobre su presente en la Bundesliga, donde ha marcado 9 goles en 19 partidos disputados, y de la posibilidad de ser llamado a la Selección Colombia.

Respecto al presente en el fútbol alemán, donde lleva ya cinco temporadas, Córdoba aseguró las cosas están saliendo de la mejor manera en todos los aspectos de su vida: "Estoy en una posiciona bastante buena, las cosas están saliendo bien con el equipo, en lo personal, y la verdad estoy muy contento".

Sobre su buen rendimiento, Córdoba afirmó que no ha tenido acercamientos con la Selección Colombia, pero que si lo llaman será un orgullo vestir la camiseta de la 'Tricolor': "No he tenido ningún contacto con nadie de la Selección (...) Estoy a la espera, ojalá algún día se me dé la oportunidad. Creo que todo jugador quiere estar en la selección. Estoy trabajando primordialmente para estar bien en mi equipo", concluyó.