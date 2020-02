Mi Banda Sonora con Juan Fernando Sánchez

Juan Fernando Sánchez es un actor que ha mostrado su versatilidad y capacidad actoral en distintos personajes de la televisión, cine y teatro. Es caleño, pero desde muy pequeño se trasladó a Manizales. Allí conoció el primer amor, los amigos, la fiesta y la música. Más adelante, tuvo que salir a Bogotá porque, según él, sus alas eran tan grandes que no le cabían en el saco, en la ciudad o en su propia voluntad.

Un joven soñador que llegó a Bogotá con ganas de triunfar y temeroso por fracasar. Sin embargo, hoy ya es uno de los actores más prestigiosos del país y ha sido parte de grandes producciones seriales como Bolívar y Distrito Salvaje.

Conocimos de Juan Fernando un lado mucho más humano, donde se encuentran el miedo, la incertidumbre, la impaciencia con la felicidad, la humildad y la ingenuidad. Es un niño en zapatos de un hombre que todavía sueña, se sorprende y explora.

Conozca aquí la lista de canciones de Juan Fernando Sánchez:

Dancing in the dark - Bruce Springsteen

Una Aventura - Grupo Niche

You could be mine - Guns n Roses

Smells like teen spirit - Nirvana

El ataque de las chicas cocodrilo - Hombres G

Another Night - Proyecto 1

Mama vieja - Los Visconti

Lucha de gigantes - Nacha Pop

Breathe - Telepop Music

Disarm - Smashing Pumpkins

This must be the place (Naive melody) – Talking Heads

Spiralling - Keane

Late night feelings - Mark Ronson