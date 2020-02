El Pulso del Fútbol, 18 de febrero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la decisión que tomaron el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga, quienes despidieron a sus directores técnicos por los malos resultados. Óscar dijo: “hace varios días hablamos de que habían varios técnicos en la cuerda floja, ayer echaron a dos a Willy Rodriguez y a Jairo “El viejo” Patiño. César destacó: “ese es el destino natural de los entrenadores en nuestro medio, aquí son desechables, son el eslabón frágil que rompe la cadena, porque no se puede sacar a los jugadores, pero si al entrenador”. Óscar agregó: “simplemente pronóstico cosas que tienen sentido, si en cinco fechas no ha ganado un punto a mí no me sirve, a ellos los sacaron los resultados”.

Le puede interesar también: "A rey muerto, rey puesto", Jorge Artigas nuevo DT del Cúcuta Deportivo

Otro tema que se trató fue el del Cúcuta Deportivo y la gran polémica de su presidente José Augusto Cadena, que debe dinero a diversos miembros del plantel. César resaltó: “la Dimayor ha sido muy débil con ese tema y se tiene que poner las pilas, Cúcuta lo único que ha hecho a través de su dirigente, el señor Cadena, es mamar gallo” y añadió: “pagan un día, les da el otro, les promete, vuelve a dar un poquito y les sigue debiendo y no entiende que la gente que trabaja en la institución tiene necesidades”. Óscar complementó: “a los jugadores y los técnicos hay que pagarles y sí no, uno tiene que renunciar como presidente, suficientemente claro”.

Le puede interesar también: Javier López: "Mis hijos prácticamente están aguantando hambre"

Además, hablaron sobre las declaraciones del presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo hacia Juan Carlos Osorio, técnico de Nacional. Óscar mencionó: “Osorio estaba muy disgustado porque Cali había quemado mucho tiempo, Osorio llegó con muchos méritos a un punto altísimo como director técnico, pero hoy día en vez de mantenerse o seguir avanzando, está descendiendo por su comportamiento que no es el mejor”. César manifestó: “Osorio me dijo en la madrugada que en ningún momento agredió verbalmente a los jugadores del Cali, que al único que le manifestó algún tipo de palabras fue a Vázquez”. Óscar finalizó: “hay que creerle a Osorio, pero también a los jugadores del deportivo Cali”.

Le puede interesar también: Repartiendo honores: Nacional empató con Cali y dormirán arriba en la Liga

No olvide escuchar el audio del programa.