“La Ley me cubre y estaba dentro de las condiciones para el procedimiento"

Continúa el debate nacional por cuenta del aborto que se practicó Angie Palta que tenía 7 meses de embarazo. Juan Pablo Medina, pareja de la joven, siempre se mostró en total desacuerdo con el procedimiento y reiteró que con este se acabó con una vida.

Frente a esto, en declaraciones para Radio Súper Popayán habló la mujer y contó las razones que la llevaron a someterse al procedimiento.

“Sicológicamente no me encuentro bien, lo único que he quisiera es que esto nunca estuviera pasando”, afirmó.

Por otra parte, relató que la familia de Medina lo único que había hecho era hacerla quedar mal frente a los medios de comunicación, y presionarla para que tuviera el bebé.

"Nunca hubo felicidad al momento de recibir la noticia. No me siento capaz de hacerlo y ya me han visto 3 psicólogas. La Ley me cubre y estoy dentro en las condiciones para hacer este procedimiento", dice otro tramo del audio Palta. Escuche el audio completo.