Yohandry Orozco: “En Junior no me valoraron mucho”

Uno de los nuevos jugadores de Independiente Santa Fe que mejor acogido ha sido por la hinchada fue el venezolano Yohandry Orozco. El volante habló con el VBar de Caracol Radio sobre como ha sido su adaptación al equipo de la capital, el próximo duelo ante el Junior de Barranquilla y como se sintió poco valorado en su paso por el equipo 'tiburón'.

"La verdad estoy contento de haber llegado a este club, tenemos buenas expectativas de lograr un triunfo mañana. De local tenemos que sumar de a tres", expresó el volante sobre Independiente Santa Fe.

Sobre Junior de Barranquilla, su anterior equipo en el fútbol colombiano, Orozco aseguró que no se sintió valorado "En Junior no me valoraron mucho, pero hay que seguir adelante, hay que pensar en el presente". También se refirió al partido que jugarán en la fecha 4 'Cardenales' y 'Tiburones' "Sabemos que Junior no se va a meter atrás, ellos vienen a proponer su fútbol".