El Pulso del Fútbol, 5 de febrero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería, hablaron sobre las críticas a Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, por el desempeño de su equipo en las primeras jornadas de la Liga BetPlay. Sobre esto César dijo: “A Osorio ahora no le están saliendo las cosas, se ha equivocado y no ha podido hacer un equipo equilibrado con una defensa sólida y un ataque prominente”, Óscar complementó: “no es un mal técnico, pero en los últimos días está cometiendo demasiados errores con Nacional, no porque la rotación sea mala, sino porque él la aplica mal”.

Le puede interesar también: ¡Antecedente picante! Así fue el último partido entre Nacional y Huracán

Otro tema que se trató fue un debate sobre el cambio de Nicolás Benedetti, en el partido que enfrentó la Selección Colombia Sub-23 contra Brasil en el Torneo Preolímpico. Óscar resaltó: “Se equivocó Reyes al sacar a Benedetti y César al no reconocerlo”, César respondió: “Yo creo que no y la demostración está en el resultado, Benedetti fue sustituido al minuto 67 por Carbonero, hasta ese minuto Colombia no tenía una sola oportunidad de gol frente a Brasil, a partir del cambio, se presentaron dos situaciones de gol” y añadió: “Colombia no fue productivo en ataque, Brasil iba perdiendo y se vino con toda, pero el cambio de Benedetti no fue malo”.

Le puede interesar también: Dos grupos en práctica de la Selección Colombia tras el empate ante Brasil

Además, respondiendo al correo de un oyente, en el que afirmó que a James Rodríguez no “le alcanza” para estar en las eliminatorias con la Selección Colombia. Óscar manifestó: “la esperanza para mí, es lo último que se pierde y yo quiero tener todavía muchas esperanzas con James, ojalá que no me quede en eso, en esperanzas”. César finalizó: “James en la Selección Colombia es un jugador diferente, no sería la primera vez que llegará sin ser titular de su equipo, ha sucedido en varias oportunidades y llega a la selección Colombia y rinde, lo pongo sin ninguna duda”.

Le puede interesar también: José Sámano: "James transmite que está en el fútbol de casualidad"

No olvide escuchar el audio del programa.