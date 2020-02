José Sámano: "James transmite que está en el fútbol de casualidad"

El director de deportes del diario El País de España, José Sámano, habló en exclusiva con el Carrusel Deportivo de Caracol Radio sobre la actualidad del colombiano James Rodríguez y el rendimiento que ha mostrado en el Real Madrid.

Sámano considera que James debe preguntarse si realmente le apasiona el fútbol, pues, según él, por momentos pareciera que no le interesa. "James debe hablar con James y pensar si el fútbol es su pasión, si realmente le interesa el fútbol, porque la sensación que transmite James es que está en el fútbol de casualidad, que esto le da igual".

Además, el periodista español considera que, si bien James posee un gran talento, no tiene la cabeza centrada en el fútbol. "En el fútbol profesional y al nivel de un Real Madrid tú tienes que estar absolutamente en plenitud de facultades físicas y mentales, y yo creo que James no lo está".

Finalmente, Sámano explicó que el único culpable de que James no tenga minutos en el Real Madrid es él mismo: "El problema de James en el Madrid no es ni del equipo, ni del presidente, ni del entrenador, ni de los compañeros. El único problema de James es James". Y concluyó: "Si James no pone el talento al servicio de James, James no puede funcionar". concluyó.