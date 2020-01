El balance entre la alimentación y el deporte

Escuche el audio del 23 de Enero con Alejandro García, Médico especialista en deportes, suplementación deportiva y apasionado por todo aquello relacionado a la actividad física. Hablando sobre la Nutrición para deportistas.

También escuche el audio de Juan José Pérez, hablando con la Dra. Betty González, Nutricionista y Dietista con estudios de la Universidad Nacional, Especialista en Biometodología del Entrenamiento Deportivo, certificada Antropometrista de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry y con amplia experiencia en nutrición. Quién habló sobre cómo hacer dieta de manera correcta.