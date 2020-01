Se tiró encima, me siento muy asqueada: Desgarrador canto de una violación

A través de redes sociales, Verónica Riascos, una mujer nacida en Buenaventura, que actualmente es estudiante de la Universidad del Valle, se ha convertido en todo un símbolo de valor gracias a un video en el que narra, mediante la música, la historia de su violación.

En la impactante letra de su canción cuenta cómo “Don José” accedió violentamente a ella y en la misma, evidencia la negligencia de las autoridades en estos casos “El hombre al lado de mi casa, me mira todo el tiempo y por el frente pasa…Llamé a la policía comentando el caso, llegaron al barrio y no me hicieron caso, que, si no me ha agredido que no debo preocuparme”, especifica la canción.

Según aclaró Verónica, la inspiración de sus rimas se deben a situaciones que vivió y presenció en su entorno. “Eso ocurrió en el Calima, un momento en el que solo puedo recordar balazos en el lugar”, contó en micrófonos a Caracol Radio.

Kasbeel, como se denomina artísticamente, explicó que su representación en la música no es como mujer, sino como persona. Si bien, los temas de sus canciones son impactantes ella le canta a la liberación de la mujer, igualdad y respeto.