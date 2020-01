Niño youtuber: Los gorditos tenemos el sabor

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Jhon Alberto Parada, conocido en las redes sociales como 'El Jhonky', un niño de 11 años, habló de sus videos enviando un mensaje a los que discriminan por su sobrepeso. “Ahí vamos los gorditos del flow, los gorditos tenemos el sabor”

Me molestaban porque era diferente a los demás, pero decidí burlarme de esas críticas para que eso no afecte. “Mi proyecto es vivir con esto de los videos, ser actor”.

No hay que burlarse de los demás, mis compañeros ya no me molestan, me dan ideas para mis videos.