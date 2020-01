El Pulso del Fútbol, 16 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el momento de David Ospina y James Rodríguez en la titularidad de la Selección Colombia. César dijo que: “en la Selección Colombia el segundo arquero está muy lejos de Ospina, no da motivo para ser sustituido de cara a la Copa América o las eliminatorias” y añadió: “el caso de James es distinto, rinde en la selección pero no tiene la continuidad”. Óscar complementó: “nos preocupa lo que le ha sucedido a James en el Bayern y el por qué no tiene puesto en la titular del Real Madrid, eso me entristece”.

Otro de los temas tuvo que ver con la renuncia de César Pastrana y Jaime Pineda al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. César mencionó: “El tema de la Federación Colombiana de Fútbol está grave, ambas renuncias desatan una situación que no es clara” y destacó: “César Pastrana se va, por desacuerdos con Ramón Jesurún y la ausencia de Alfonso Amorocho en la parte logística, alimentación,etc... ha complicado la situación en la Selección Colombia”. Los miembros del comité ejecutivo de la federación son: Ramón Jesurún, Álvaro González, Jorge Enrique Vélez, Javier Cogollo, Elkin Arce y los que fueron recientemente asignados al cargo, Juan Fernando Mejía y Luis Gabriel Miranda.

Además, hablaron sobre el partido Millonarios contra Santa Fe, en el cuál el equipo embajador ganó 3-1. Óscar resaltó: "me pareció que el partido no fue malo, Millonarios tranquilizo la cosa y decidió congelar las acciones, permitir que Santa Fe tomara la pelota, pero mantuvo el resultado que le daba la victoria y el paso a la final del Torneo Espn". Por su parte César mencionó: "A mí me encantó Millonarios, los primeros 15 minutos de Santa Fe fueron buenos, parecía que el partido iba a ser diferente, pero después Millonarios atacando por los costados y mostrando un manejo preciso de la pelota encontró el ataque ideal".

