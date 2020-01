Atlético Mineiro vendió a Chará... ¡pero sigue endeudado con el Junior!

El Atlético Mineiro concretó hace algunas semanas la venta del extremo colombiano, Yimmi Chará, al Portland Timbers de la Mayor League Soccer, el cual pagó cerca de 6 millones de dólares por el 70% del pase del jugador, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia de este equipo.

Sin embargo, los problemas para el Atlético Mineiro no acaban allí, pues, cuando compró a Chará proveniente del Junior en junio del 2018, debía pagar aproximadamente 6 millones de dólares por el pase del jugador. No obstante, como el equipo brasileño no poseía en ese entonces el dinero para pagar de contado, acordó con el 'Tiburón' dividir la transferencia en tres cuotas. De este dinero, el equipo de Belo Horizonte solo ha pagado la mitad.

Por ello, el Junior estaría pensando en llevar el caso hasta la FIFA por el incumplimiento del Atlético Mineiro, el cual ha evidenciado serios problemas económicos en el último tiempo, pues también le debe cerca de 4.5 millones de dólares al Udinese por las ventas de Maicosuel (2014) y Douglas Santos (2015).