El Pulso del Fútbol, 15 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la posible llegada de Mario Alberto Yepes como director deportivo a la Selección Colombia, a pedido del director técnico portugués Carlos Queiróz. Sobre esto Óscar dijo: “Si es para ese cargo Yepes puede ser útil en la selección, si es para lo técnico yo no lo recomendaría”. César respondió: “Yepes puede hacer un aporte a la federación y no me parece mal que llegara a la selección nacional”. Por su parte Óscar contestó que: “Fracasó en el Cali y no se fue a preparar, no se fue a tratar el tema con técnicos importantes y capacitados, se quedó en Colombia grabando comerciales y así yo no lo quiero en la selección Colombia”.

Otro de los temas tuvo que ver con el rendimiento de la Selección Colombia sub-23 en los partidos de preparación para el Preolímpico que empezará el 18 de enero contra Argentina. Óscar manifestó: “Criticó y seguiré criticando lo que hacen estos técnicos y no me gusta la pésima actuación de Reyes en el preolímpico en los partidos de preparación”. César respondió: “me parece que el problema de Reyes es que ha convocado mucha gente 52 jugadores y ha rotado permanentemente la nómina y eso para un torneo corto es perjudicial”.

Además, se habló sobre una reunión de la comisión de mercadeo de la Dimayor para tratar los temas concernientes a los derechos de televisión, el presidente del Junior no asistió al evento, Óscar sobre esto opinó: “Malo esto porque si él no está de acuerdo tendría que estar ahí para reclamar, pero no fue”. César resaltó: “todos los otros directivos piensan lo contrario, piensan que el canal premium va a ser un éxito” y destacó que: ”En la mayoría de los países del mundo, el fútbol es pago por televisión y ha sido un éxito, todo el mundo dice que no lo va a comprar pero terminan haciéndolo”. La implementación de un canal premium aumentaría en un 37% los ingresos a los equipos de la liga colombiana, es decir 150 mil millones de pesos.

