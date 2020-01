El Pulso del Fútbol, 3 de enero del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la vinculación de Yoreli Rincón al Inter de Milán y las expectativas que genera esta transferencia en el país. César dijo: “Una gran noticia, porque Yoreli ha sido una de las grandes jugadoras del país, una referente. Llegar al inter no es cualquier cosa, es algo trascendental”. Mientras Óscar comentó: “Que gran noticia, no es cualquier cosa y resulta bueno destacar lo que está pasando con el fútbol femenino en el mundo”.

Otro de los temas tuvo que ver con el hermetismo que se maneja en el mercado de fichajes nacional, en comparación con los equipos y mercados extranjeros. Sobre este tema Óscar explicó: “Es que los directivos de allá si cuentan, todo es claro. Aquí en Colombia algunos directivos todavía viven del misterio”. Por su parte César destacó: “Los directivos nuestros se mueren del susto, porque dicen que si cuentan las negociaciones se dañan. Pero en Europa hay casos como el de Cavani al Atlético de Madrid que se conocen desde hace mucho tiempo”.

Además opinaron acerca de los mejores arqueros alemanes en la historia y escogieron entre nombres como Sepp Maier, Harald Schumacher, Oliver Kahn y Manuel Neuer. César manifestó: “Neuer se puede constituir en el arquero alemán de toda la historia, seguramente estará en el próximo mundial, pero yo me quedo con Sepp Maier”. Óscar complementó: “Yo a Schumacher lo sacó de ahí, creo que no está en el nivel de los otros tres y también me quedo con Maier”.

No olvide escuchar el audio del programa.