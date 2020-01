Roger Martínez molesto con América de México por posible pase a Europa

Roger Martínez tuvo una temporada con el América de México llena de matices y aunque no logró el título de la Liga MX ante el Monterrey, se puede decir que tuvo una gran temporada con las Águilas.

Es por eso que el Genoa de Italia se fijo en él para hacerse a sus servicios en la temporada de pases de invierno. Así lo confirmó el colombiano en una entrevista otorgada al periodista argentino Cesar Luis Merlo. "Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño" afirmó el cartagenero.

Sin embargo el delantero expresó su descontento con las directivas del club más veces campeón de México pues aseguró que no le hablan de frente. "Me da bronca que no haya una respuesta. Un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen (...) Y a mí me da bronca esta falta de comunicación".

El colombiano llegaría al Genoa en condición de préstamo por seis meses por 350.000 dolares. Sin embargo en caso de querer ampliar la cesión el club italiano deberá pagar 1.500.000 más y en caso de compra el valor rondaría los 18 millones de dolares.