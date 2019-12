Inició la era Gamero en Millonarios, el DT quiere ser campeón con el equipo

Inició la era Alberto Gamero en Millonarios y el entrenador habló sobre los objetivos que quiere en el equipo: " Quiero pelear títulos con Millonarios, quería llegar aquí y se lo que es el club".

Respecto a la conformación de la nómina dijo: "A los grandes jugadores de los otros equipos no los quieren soltar. Estamos haciendo gestiones para reforzar al equipo y vamos por buen camino.

El entrenador aclaró que cuenta con el apoyo de los directivos y afirmó : "Me han dado toda la libertad de escoger, llegué a una institución donde he recibido el mayor respeto y la junta directiva esta esperando que decida cuales jugadores van a continuar. Hay algo muy sabio en el fútbol y es que uno no puede sacar hasta no tener.

Y agregó: "Hay posiciones que queremos fortalecer, estamos evaluando un mediocentro, extremos, pero no podemos olvidar lo que hizo Millonarios este semestre, hay una buena base.

Sobre el posible regreso del defensor Román Torres, elogió al jugador y expresó: "Tiene categoría y capacidad, no voy a destacar posibilidades. Quiero un Millonarios que intente jugar bien al fútbol, un equipo que tenga una presión alta.