Mi Banda Sonora homenaje, Doctor Rock

Gustavo Arenas más conocido como Dr. Rock, especialista en música de este género en Bogotá, falleció el pasado 2 de diciembre.

Arenas, fue el responsable en crear su tienda Rock – Ola en los años 90s, un lugar lleno de vinilos con las mejores canciones y elementos representativos del rock, además fue pionero y maestro de la Radio y cultura Rock en Colombia.

Conozca la lista de canciones que marcaron la vida del Doctor Rock.

Presumida - Enrique Guzmán y los Teen Tops.

Sympathy for the devil -The Rolling Stones.

El último adiós - Daniel Santos y el cuarteto de Pedro Flores

Pastime paradise - Stevie Wonder

Wish you were here - Pink Floyd

Behind blue eyes - The Who

Aladin Sane - David Bowie

Jesús en el jardín - Richie Ray y Bobby Cruz

Many rivers to cross - Jimmy Cliff