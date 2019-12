Felipe González: La paz es una condición necesaria

El expresidente español, Felipe González de visita en Colombia, en diálogo con Gustavo Gómez, director de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y Francesco Maneto, corresponsal de El País de España, se refirió al Acuerdo Final de Paz, la crisis de Venezuela y la situación política en la región, al igual que la iniciativa que trae su fundación, entre otros.

El exmandatario español aseguró que, “todos los colombianos están convencidos de que la paz es una condición necesaria”.

“Saben que no es suficiente para garantizar un desarrollo inclusivo, pero saben que es una condición necesaria, por tanto, si fracasa la convivencia en paz nadie va estar en condiciones de garantizar el desarrollo”.

Explicó además que se trata de “un bien común compartido”, que no se debe opacar por las diversas proposiciones ideológicas.

En este punto, González expresó su preocupación por la negación que hacen algunos sectores en el país sobre la historia y la existencia de un conflicto armado en Colombia.

“A mí me preocupa oír en los últimos dos años, que en Colombia nunca ha habido un conflicto, que es un invento, un relato, entonces, yo ahora colombiano de nación también o de pasaporte, me he llevado viniendo a Colombia 45 años equivocándome”.

Comparó ese “negacionismo simplistas” con el que se hace frente a lo que ocurre con algunos frente a lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, “que dicen -pero quien habla del holocausto, es mentira-, espérense, aterricemonos, porque en lo que a mí respecta me he llevado 45 años viendo a Colombia confundido”.

Hay errores en la oposición y la comunidad internacional para recuperar la democracia en Venezuela

El expresidente, Felipe González advirtió que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela se puede prolongar en el tiempo, por lo que es equivocado señalar una hora cero para la caída del régimen en el vecino país.

“Lo he hablado con los líderes políticos de la oposición, incluso con (Juan) Guaidó, es un error que cada tiempo señalemos el día D y la hora H, si dices que tal día se cayó todo y pasa el día y no se cayó eso debilita la posición”, consideró.

Para González “el puro resistencialismo tiránico de Maduro le está funcionando”, expulsando de Venezuela al 25% de su población, empobreciendo hasta límites increíbles a los venezolanos, sin trabajo, alimentos, ni medicamentos, además bajo un “régimen tiránico” que destruye las instituciones y que sigue aguantando.

“Son todos los errores, es la primera vez que lo voy a decir, atribuibles al régimen, en la lucha por recuperar la democracia, algunos errores vamos a tener que apuntarlo a estrategias equivocadas de la oposición y también de la comunidad internacional”, señaló.

Sólo hay un populismo peor que el de izquierda, el de derecha

El exmandatario de España, Felipe González, analizó la situación que se registra actualmente en la región, donde la extrema derecha viene ganando posiciones en algunos países, lo que asegura, pone también en riesgo la democracia y la estabilidad en América Latina.

Para González, “sólo hay un populismo peor que el populismo de izquierda, que es el de derecha. En América Latina hubo un enorme avance histórico y es que la izquierda al fin comprendió que al poder se podía llegar por los votos y no por las botas”.

“La derecha ha hecho mil veces el intento de que le devuelvan o le den el poder los militares mediante golpes”, alertó.

El ex jefe de Estado español considera que “falsear” las elecciones, “sea en nombre de la izquierda o en nombre de la derecha” es perjudicial para la democracia, como ocurrió recientemente en Bolivia.

“Cuanta responsabilidad hay en los representantes políticos para que después de tantos años de gozar de democracias imperfecta, pero democracias al fin, estén de vuelta los militares”, lamentó.

Militares formando parte del gobierno en Brasil, explicó, o al mando en el gobierno de Venezuela o devuelta “con Lenin Moreno o el propio presidente peruano, o el de Evo también sería”, o también cuando “fracasamos en la lucha contra los fenómenos de inseguridad” y se requiere que sean los uniformados quienes resuelvan la situación directamente, cuando están convocados a realizar otras funciones.

Los expresidentes somos ‘jarrones chinos’

El expresidente Gonzáles se considera “un jarrón chino”, además “bastante molesto”, por eso aseguró que se cuida con sus respuestas.

“Todos los expresidentes en todos los países somos jarrones chinos grandes en departamentos pequeños”, señaló.

Agregó que los exmandatarios deben cuidar que cuando les piden la opinión, “la demos no para complacer a quien nos la pide”, sino para contribuir a que “conformen lo que tienen obligación de hacer que es decidir”.

Los políticos se deben conectar con la realidad para que los jóvenes se sientan representados

En diálogo con Caracol Radio el expresidente, Felipe González analizó también la situación de los jóvenes y su desconexión con la política.

“Cuando uno analiza el comportamiento de los Millennials de Europa, los chicos y las chicas entre 18 y 30 años, su actitud es solidaria frente a la desigualdad, es de preocupación por los cambios que se están produciendo en el trabajo en el sentido amplio, no sólo en el trabajo por cuenta ajena, por la revolución tecnológica, inteligencia artificial, robotización. Su actitud es de preocupación por el cambio climático”, explicó.

Por lo tanto, considera que cualquier “político inteligente” tendría las mismas preocupaciones, pese a ello, “esas preocupaciones de los chicos” no conectan con la representación de los políticos y lleva al ausentismo de los jóvenes incluso del voto.

Una situación que se vive en el mundo, no solo en los países de menor desarrollo, “el poder adquisitivo del salario en Estados Unidos, el salario medio no varía desde hace 35 años”, por ejemplo. Situaciones que deben comprender los políticos para conectarse con la realidad y representar verdaderamente a los jóvenes.

La iniciativa ‘Palancas Colombia’

Bancolombia, la Fundación Felipe González, la Fundación Botín y Uniandes firmaron un convenio de cooperación para traer al país el proyecto “Palancas Colombia”, una iniciativa ya implementada en España, creada y promovida por la fundación que lleva el nombre del expresidente español, y que propone reunir a un centenar de personas alrededor de un objetivo común, aportar, sin distingo de su procedencia e ideología, mejoras simples y concretas que ayuden a mejorar la vida de las personas.

Al respecto, en Caracol Radio el expresidente González afirmó que volcó los ojos al país, “porque veía que había algunos proyectos en Colombia que me importan y me interesaban, que podían converger en esa experiencia”.

“Uno puede analizar un problema concreto y cuando analiza concretamente un problema, puede discutirlo con mucho más éxito con gente de diversas posiciones”, explicó.

Considera “una buena idea” empezar a realizar en Colombia lo que se viene haciendo en España “como sociedad civil, para contribuir a destacar que hay desafíos que importan a todos”, desafíos concretos además que se puede traducir en propuestas.

