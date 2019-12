Mi Banda Sonora Con Rafael Taibo

El presentador Rafael Taibo de “Ellos están aquí” compartió una mañana del fin de semana en Mi Banda Sonora. A los ocho años llegó el misterio a su vida, una noche se levantó para ir al baño y se le apareció su abuela paterna, le dio un susto tremendo y se tapó con las cobijas hasta el otro día. Se levantó de la cama, bajo a la habitación de su madre, y ella, de quien asegura, ha creído mucho en estos fenómenos paranormales, lo llevo a la biblioteca de la mansión, tomo un viejo álbum, y al abrirlo, ahí estaba en una foto antigua esa persona que se había sentado durante la noche en su cama.

Lea también: Mi Banda Sonora con Noel Schajris

Rafael Taibo se define como un actor pésimo, un director aceptable, un buen cocinero y un amante perfecto.

Conozca las canciones que marcaron la vida del director.

Ne me quitte pas - Celine Dion

Guarda che luna - Fred Buscaglione

Sexbomb -Tom Jones

Algo contigo - Vicentico

Penélope - Diego Torres

Lobo hombre en París -La Unión

Corazón Partío - Alejandro Sanz

No voy en tren - Miguel Rios

Con solo una mirada - Bebe & Marta Sánchez

Tu es foutu - In Grid

Lamento boliviano -Enanitos Verdes

Look at me - Geri Halliwell

Resisitiré - El Biri

Una lady como tú - Manuel Turizo

Linda Lucia Callejas & Jade

Libre - El chaval de la peca