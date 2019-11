ElConfidencialDeLas12 con respuesta al alcalde electo de Cartagena

El confidencial de hoy lo encontramos en una cuenta de Instagram. La del alcalde elector William Dau. Nada menos que la de salvemos-a-Cartagena. Oh sorpresa, el señor alcalde, sin ningún reparo ni decencia, y a pesar de las múltiples llamadas que le hicimos desde caracol ha colocado en su cuenta una pregunta: ¿La periodista Diana Calderón está al servicio de los malandrines? La pregunta viene acompañada del siguiente texto: Si la periodista Diana Calderon no se disculpa –tono de amenaza- o se retracta por sus difamatorias declaraciones que hizo en mi contra sin JAMAS haberme entrevistado, es prueba que ella está al servicio de los corruptos malandrines. Varios medios de comunicación me pidieron, y les suministré con lujo de detalle, explicaciones sobre las acciones por valor de $500.000 que compré hace años en Aguas de Cartagena, en desarrollo de mis actividades como activista anticorrupción. Falta de profesionalismo…etc. Diana Calderon, espero tu pública disculpa por intentar enlodar mi nombre!!!

Señor alcalde. No recibirá una disculpa, porque no hay lugar a ello. Por el contrario, le pido respeto para mi trabajo y el de mis colegas. Ha cogido usted por costumbre insultarnos e igualarnos a los corruptos con su palabra de campaña malandrines. Usted ya está elegido. Su trabajo es sacar a Cartagena adelante. No haga política conmigo ni con los demás periodistas decentes. En Caracol Radio, no enlodamos a nadie. Informamos. Lo llamamos en múltiples oportunidades y usted no respondió. No somos nosotros los firmantes de la denuncia ante la procuraduría. Informamos sobre ella que es distinto. Sus insinuaciones son graves. Eso sí es intentar enlodar el nombre mío. Y ya lo ha hecho antes con muchos periodistas. Jamás dijimos que usted fuera un corrupto. Dedíquese a trabajar que la campaña ya se acabó y la gente está más preocupada por la posibilidad de rodearlo y ayudarle a construir una gestión.

Aquí está nuestra información:

Ayer les contamos que a las 10:20 de la mañana fue radicada en la procuraduría por el abogado Wilmer de Jesús Sánchez Álvarez una denuncia disciplinaria en contra del alcalde electo de Cartagena, por considerar que se eligió estando inmerso en una inhabilidad.

Argumenta con pruebas corroboradas por organismos de control, que William Dahu Chamat es accionista de la empresa aguas de Cartagena desde 1994 y eso le genera conflicto de interés y una inhabilidad que debe determinar la procuraduría.

El señor Dahu chamat sí es accionista de la empresa Aguas de Cartagena y ayer anunció que venderá sus acciones, de las cuales recibió dividendos en los últimos años como cualquier accionista, antes del 1 de enero.

También dijimos que en lo que habíamos podido establecer que no se trataría de una inhabilidad sino de un impedimento.

