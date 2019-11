Mi Banda Sonora con Hernando Herrera Mercado

El abogado cartagenero Hernando Herrera Mercado compartió una mañana en Mi Banda Sonora, quien por medio de canciones contó grandes anécdotas de su vida que han estado marcadas por cargos públicos como viceministro de Comunicaciones y secretario general del Ministerio de Justicia, entre otros. Herrera es un hombre que le gusta decir verdades que en ocasiones le han causado la perdida de amistades.

Actualmente ayuda en consultas judiciales en el programa 6 Am Hoy por Hoy en Caracol Radio.

Conozca las canciones que marcaron la vida del abogado.

De música ligera- Soda Stereo

Carmen de Bolívar- Lucho Bermúdez

El baila de los que sobran - Los Prisioneros

Vivimos siempre juntos - Nacho Cano

Zorba el griego - Mikis Theodorakis

Ay mujer- Juan Luis Guerra

Matilde Lina - Carlos Vives

El gato que está triste y azul - Roberto Carlos

Y dale alegría a mi corazón - Fito Páez

Me olvidé de vivir - Julio Iglesias

Ave María- Luciano Pavarotti

Sare perchi ti amo - Ricci e poveri

Somewhere over the rainbow-Israel Kamakawiwo´ole

Yo viviré - Celia Cruz