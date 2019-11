Gilberto Santa Rosa cumple 40 años de carrera

El Caballero de la Salsa se ha encargado de construir una sólida carrera musical que le ha servido para ser referente de las nuevas generaciones de cantantes.

El autor de canciones como "Que alguien me diga", "Te propongo" y "Por más que intento" cumplió cuatro décadas en el escenario. En diálogo con Gustavo Gómez en 6AM Hoy por Hoy, el cantante puertorriqueño recordó sus primeros pinos en la industria musical.

"Cuando yo empecé la carrera no pensé que duraría tantos años, yo pensé que duraría 40 minutos. Empecé a cantar cuando tenía 6 años y me gustaba una niña, entonces para conquistar su corazón, le canté, ella me rechazó y rompió mi corazón", contó el maestro Gilberto Santa Rosa.

Asimismo contó que fue una maestra del colegio quién descubrió su talento y lo motivó a incursionar en la música.

"Ella nos daba clases extras, nos motivaba a continuar, a los 11 años entré de aficionado en el mundo de la salsa y a los 12 hice mi primer disco con un grupo de profesionales", mencionó.

¿Se acerca la propuesta? La indirecta de Lina Tejeiro a su novio

Foto: Sofía Vergara recordó 'Halloween' en su colegio de Barranquilla

Con tierna foto mamá de James muestra a su nuevo nieto

'El Caballero de la Salsa', el seudónimo bajo el que es reconocido en todo el mundo, se lo debe a un locutor puertorriqueño que en 1986 le daba nombres a las tónicas de las canciones "y mi tinte amoroso me dio el nombre que hasta hoy llevo con mucho orgullo", expresó el artista.

Y aunque es un músico vieja escuela, señaló que respeta la música urbana tanto como su género. "Cada cual hace lo que quiere y lo que puede hacer, la gente decide, yo no entro en controversia, yo respeto cada una de las formas musicales", afirmó.

En los próximos meses, Gilberto Santa Rosa se dedicará a terminar de grabar dos discos que planea sacar al mercado en el futuro cercano.