Dos municipios en Magdalena podrían repetir elecciones

Luego de que en varios municipios de Colombia los ciudadanos pidieron al Consejo Nacional Electoral repetir las elecciones por desmanes y quemas de material electoral, como en el caso de Nariño, el presidente del CNE señaló que esta decisión está en manos de la Misión Escrutadora.

“La posibilidad de repetir elecciones solo se puede dar en el evento en que no se hubiese podido llevar a cabo las elecciones normales o se hubiesen suspendido por situaciones de orden público, si partimos de allí, sólo dos municipios que son San Zenón y Pijiño en Magdalena, donde no alcanzaron a votar más del 25% de los ciudadanos, podrían repetir el proceso. Estamos mirando si la Misión Escrutadora declara o no electos los candidatos. Si no los reconoce efectivamente repetimos la elección”, afirmó.

Aclaró que en los municipios donde los desmanes se presentaron después de las 7 de la noche, “los alcaldes electos tendrán derecho a posesionarse y desde el punto de vista legal no es posible, como es el caso de Nariño, porque muchos candidatos incentivaron la violencia cuando sintieron que iban perdiendo”, reiteró.

Asimismo, señaló que la entrega de credenciales a los candidatos electos, dependerá de si se apelan o no los escrutinios, si hay un número importante de reclamaciones o no.

