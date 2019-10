¿El Centro Democrático salió derrotado? Esto dicen sus principales líderes

No se puede perder lo que no se tiene.

Dicen que perdimos la Alcaldía de Bogotá, pero no la teníamos.

Dicen que perdimos la Alcaldía de Medellín, pero no la teníamos.

Dicen que perdimos la Alcaldía de Cali, pero no la teníamos. @CeDemocratico seguirá luchando por Colombia!!!