En Nechí hay disturbios en protesta contra el ganador de la alcaldía

Desde la mañana de este lunes un grupo de simpatizantes de los candidatos Marcos Javier Madera Camero, del Parido de la U y José Camilo Echeverri Díaz, de Cambio Radical, iniciaron una protesta en el municipio de Nechí, debido a un descontento de en el reconteo de votos, lo que ha generado la quema de llantas, el bloqueo de algunas calles de esa localidad, el daño en las instalaciones del Concejo, la Casa de Justicia y la alcaldía. La fuerza pública como Esmad y ejército están en la zona tratando recuperar el orden público.

Ana Marcela Giménez, excandidata al concejo de Nechí por el partido alianza verde, le relató a Caracol Radio, que los simpatizantes de José Camilo Echeverri Díaz, aducen que hubo fraude de parte del señor Javier Madera Camero y por ello iniciaron la protesta ocasionado innumerables daños en esa población del bajo Cauca.

“Sí, caos demasiado, les cuento que ya llegaron tres helicópteros del ejército, está el ESMAD, está el Gaula, la policía del municipio, pero sí hay disturbios. La zona de la casa de la cultura hacia adelante donde tienen las vallas, la comunidad está quemando llantas y dañando los locales que están por ahí cerquita y rebotados”, aseguró la señora Giménez.

La mujer consultada por Caracol Radio, aseguró también que, en esa localidad no hubo garantías electorales para muchos candidatos y denunció que, el alcalde electo, Javier Madera Camero, tiene muchos cuestionamientos, según ella, por compra de votos.

“No hubo Garantías, porque delante de la policía del Gaula que estaba haciendo presencia, llevaron unas personas que estaban comprando votos con dinero y vestidos con la campaña de Marcos Madera y no hicieron nada. Se le mostró a la MOE fotografías y videos, donde las personas del candidato con camisetas y cachuchas representando su partido, votando directamente por personas que no estaban discapacitadas”, agregó.

La diferencia entre los candidatos Madera Camero, del Parido de la U y Echeverri Díaz, de Cambio Radical es muy ajustada, la Registraduría trata de terminar el reconteo para declarar ganador a algunos de los aspirantes.