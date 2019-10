Cuide su piel de maquillaje extremo de Halloween

Halloween es una celabración en la cual se invierte tiempo y dinero en accesorios, fiestas y maquillaje; este último se ha vuelto primordial a la hora de tener un buen disfraz. Los lentes de contacto, la sangre falsa, los tintes y pinturas cosméticas para el rostro no pueden faltar al momento de recrear un buen personaje. Sin embargo, muchas personas en medio de la emoción del 31 de octubre, suelen pasar por alto las sustancias e ingredientes incluidos en los productos que se aplicaran en el rostro, los cuales pueden producirles distintas infecciones y alergias en la piel.

Las alergias se manifiestan de formas distintas dependiendo de las personas y las zonas afectadas, incluso pueden variar los síntomas y su intensidad. Algunas veces se presentan inmediatamente y otras pueden ser casi imperciptibles, apareciendo con el paso del tiempo. En cualquiera de estos casos se debe estar atentos a los cambios de la piel y acudir a un médico especialista en piel.

De acuerdo con la dermatologa Olga Forero, quien tiene más de 20 años de experiencia, es importante tener precaución al momento de comprar maquillaje para niños o adultos, con el fin de evitar enfermedades y contagios en la piel que pueden terminar en problemas más graves como una dermatitis atópica. Esta es una reacción en la piel que provoca enrojecimiento, hinchazón y picazón.

Síntomas de la alergia:

1. Inflamación

2. Sequedad

3. Picazón

4. Rojeces

5. Irritación

6. Ardor

Otros aspectos importantes a la hora de evitar daños en la piel son: no utilizar maquillaje de otras personas pues pueden causar infecciones trasmitidas por medio de los pinceles, espumas y lápices; también tener cuidado con el uso de tintes para el cabello, es necesario probarlos dos días antes en un pedazo de piel para asegurarse de que no causan ningún efecto adverso. La limpieza de las brochas y el no guardarlas húmedas es vital para no propagar bacterias.

Para prevenir esto se recomienda utilizar maquillaje hipoalergénico, en vez de pinturas y productos no apropiados para el rostro.

Recomendaciones para comprar maquillaje:

1. Leer los ingredientes que contiene el producto.

2. Verificar que tenga Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO).

3. Comprar el maquillaje en un lugar de confianza.

4. Fijarse en la fecha de vencimiento.

5. Revisar que el producto sea el indicado para la edad.

Además, antes de aplicar el maquillaje de halloween, es recomendable lavarse el rostro, humectarlo bien y tener mucho cuidado en no tocar las áreas que se encuentren lastimadas o con heridas. El seguir estas medidas ayudara a minimizar los posibles riesgos que puede sufrir la piel, obtener un mejor resultado en su maquillaje y por supuesto, disfrutar de la fiesta de Halloween a plenitud.