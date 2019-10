¿Cómo quitarle el miedo a la muerte?

Afrontar la muerte como algo natural, en un país como Colombia es muy difícil, pues culturalmente se ha enseñado que una despedida de este tipo es dolorosa y a su vez un episodio tormentoso, sin embargo, es necesario asumir estas situaciones como algo natural de la vida.

La muerte es una situación que llega de manera repentina, es un acontecimiento que a todos los seres vivos les tocará vivir en algún momento, pese a que es una realidad, es necesario aprender a vivir en el ahora y asumir la muerte de la mejor manera.



Vivir cuestionándose por cosas que aún no han pasado puede llevarlo a alejarse de la realidad, afronte esos temores y haga lo que este a su alcance para cuando llegue la hora de partir no se haya quedado sin disfrutar a las personas que quiso ni se haya cohibido de vivir nuevas cosas.

Cada uno debe encontrar su propia manera de manejar el miedo a la muerte. De otro lado si el problema radica en la no superación de la muerte de un familiar, amigo, mascota, etc es importante buscar ayuda profesional, si no es así disfrute las cosas bonitas que le pasan y no se adelante a los hechos.