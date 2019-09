¿Le cuesta decir ‘No’ sin sentirse culpable?

Los seres humanos por naturaleza están asociados a relacionarse con otras personas, sin embargo no todos se relacionan de la misma forma, algunos son más expresivos otros no tanto. Decir no, muchas veces suele ser sinónimo de antipatía.



Decir no, no está mal, pues es necesario aprender a priorizar sus necesidades antes que las de los demás, obtener esa respuesta por parte de otra persona no significa que no le agrade o que no quiere hacerle dicho favor, póngase en los zapatos del otro y comprenda la situación sin tomárselo en contra o personal.



Escuche a Clara Estrada en Hoy por Hoy y aprensa más sobre el tema.