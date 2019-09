El Pulso del Fútbol, 26 de septiembre del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el balompié femenino y la importancia que se le ha dado en el entorno nacional. César dijo “en el contexto mundial, hace rato que se metió el fútbol femenino, ha generado gran simpatía y ya cuenta con el apoyo de dirigentes, entrenadores y el público en general”. Sobre el tema Óscar opinó “a nivel nacional, en los diferentes programas en los que yo estoy, le hemos dado demasiada difusión a los temas del fútbol femenino".

Le puede interesar también: Jorge Luis Pinto: "Ya no hay periodistas; ahora hay técnicos periodistas"

Otro de los temas tuvo que ver con la sanción impuesta al estadio Atanasio Girardot en los juegos del Independiente Medellín, a raíz del incidente en el que un aficionado lanzó una navaja al campo de juego. Respecto a la decisión Óscar destacó “debe haber sanciones ejemplares, me parece que se quedaron demasiado cortos los de la Dimayor y específicamente los del tribunal de disciplina”. Por su parte César complementó “creo que en este caso es mejor separarlos, por un lado, está Jorge Enrique Vélez y los directivos, por el otro están los que tomaron la decisión, que fueron los del tribunal. Pero estoy de acuerdo, ha habido sanciones más fuertes en casos que o fueron tan graves”.

Le puede interesar también: Dimayor suspende por dos fechas la tribuna Norte Baja al DIM

Además opinaron acerca de la actualidad del entrenador Ernesto Valverde en el Barcelona y las posibilidades que tiene de salir del club blaugrana. Por esta razón Óscar manifestó “Valverde tiene que reunirse con César, porque él hace parte de la asociación de técnicos del mundo y los aguanta el tiempo que sea necesario”. Mientras que César respondió “yo no hago parte de esa asociación, pero es que no se puede sacar tan fácil a los técnicos, eso no es serio”.

Le puede interesar también: Polémica multa al Barcelona por el fichaje de Antoine Griezmann

No olvide escuchar el audio del programa.