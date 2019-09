Jorge Luis Pinto: "Ya no hay periodistas; ahora hay técnicos periodistas"

Jorge Luis Pinto atendió a los medios de comunicación, en la previa del juego que tendrá este jueves frente a Alianza Petrolera, en la apertura de la fecha 12 de la Liga Águila. El técnico santandereano respondió con dureza a las críticas que recibió tras el juego del fin de semana, en la victoria de su equipo 1-2 ante el Medellín.

"Ya no hay periodistas; ahora hay técnicos periodistas" afirmó y agregó: "he dirigido 1.200 partidos, pero no sé nada".

Ya en lo deportivo, Pinto anunció dos modificaciones para el encuentro, Andrés Felipe Román completó cinco amonestaciones y será reemplazado por Jair Palacios; mientras que Omar Bertel tomará el lugar de Felipe Banguero por decisión técnica.

Millonarios es tercero del torneo con 23 puntos y buscará un triunfo que le permita recortar distancias con el líder Alianza, en los más alto con 27 unidades.