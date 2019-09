Las infladas hojas de vida de los congresistas

6AM Hoy por Hoy sigue investigando y revisando las hojas de vida de congresistas, estas son las inconsistencias que encontraron.

El representante a la Cámara por el Valle del Cauca Elbert Díaz Lozano, del partido de la U, 58 años, congresista desde 2014 y en las pasadas elecciones obtuvo casi 50.000 votos, es contador, y tiene en su hoja de vida de Función Pública 3 especializaciones y una maestría.

La imprecisión que cometió el congresista, radica en que se aumentó una especialización. La Universidad Santiago de Cali confirmó, que la Especialización en Auditoría de Sistemas de 1986 que dice tener el Congresista no es una especialización, sino un curso. Esto dijo el representante Díaz:

La hoja de vida académica del señor congresista es per se robusta, por lo que sobra agregarle una Especialización que no existe. Aunque allegó los diplomas de los otros postgrados, no se ha podido confirmar con la Universidad Libre esta información.

El representante a la Cámara por el departamento de Magdalena Franklin del Cristo Lozano de la Ossa, del partido Opción Ciudadana, 43 años, casi 40.000 votos en las pasadas elecciones tiene en su hoja de vida de Función Pública un título en Administración de Empresas y una Especialización en Finanzas.

No se sabe de qué universidad es Administrador de Empresas, pues no allegó ningún soporte. En cuanto a la Especialización en Finanzas, no la tiene. Según la Universidad del Norte el representante Lozano “adelantó estudios en la Especialización en Finanzas entre julio de 2003 y diciembre de 2006. No culminó el plan de estudios”. En su hoja de vida pública, en las páginas de Congreso Visible y del Congreso también aparece con la inexistente Especialización.

Vea también: ¿Mienten o no los congresistas en sus hojas de vida?

El representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, del Centro Democrático, 47 años, congresista desde 2014 representando al departamento de Huila.

En su hoja de vida de función pública dice que es abogado de la universidad de La Sabana y Especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos del Externado. La Sabana no ha respondido el derecho de petición, pero el representante aparece en el registro de abogados. El Externado sí confirmó que el representante tiene esta Especialización.

Aparece una segunda Especialización, en Políticas Públicas y Administrativas, y según los portales de Cámara y Congreso Visible, así como en la web, es de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y es ahí donde está el enredo. Esto dijo Prada:

Esta fue la respuesta, textual, de la universidad de Columbia: “no tenemos registros que indiquen que Álvaro Hernán Prada haya estado matriculado como estudiante de tiempo completo en un programa que otorgue algún grado, o que haya recibido título de la Universidad de Columbia.

“Sí estuvo en el campus de manera informal, probablemente no tenemos registro de eso”.

Si el representante Prada tiene algún diploma, debe ser de algún curso o diplomado, pero no de un título de la Universidad de Columbia.