MinHacienda espera que la Fiscalía revele los responsables del escándalo en la UNGRD

Durante la audiencia de imputación de cargos por los hechos de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, la Fiscalía involucró en el proceso al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

ante las nuevas implicaciones, el ministro Bonilla manifestó que respeta el trabajo que adelanta la Fiscalía y que espera que el país pueda conocer los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos.

“Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos”, señaló.

El ministro de Hacienda aclaró que los mecanismos de la hacienda Pública y su trámite en el estado colombiano se han confundido con actos ilegales, que una investigación rigurosa debe distinguir.

“Por ahora, debo decir al país que preguntar por un trámite no es ‘direccionar’, que ejecutar un presupuesto no es entregar plata, que reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos”, afirmó Bonilla.

Añadió que su despacho ha cumplido con sus funciones y “por eso pedí ser escuchado, que se recaudaran todos los documentos que despejan dudas y se entrevistaran a los funcionarios. Cuando esto se haga estoy seguro que la Fiscalía llegará a una sola conclusión: los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros”.