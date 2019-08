Los beneficios de la lactancia materna

Escuche el audio del miércoles 28 de Agosto Luz Angel Artunduaga Charry, Nutricionista, magister en salud pública y gobierno municipal, vinculada desde noviembre de 2010 con UNICEF-Colombia como especialista de supervivencia y desarrollo infantil, impulsando el desarrollo de políticas, programas y estrategias en función del desarrollo infantil temprano. Consultora durante siete años, de OPS/OMS e INCAP, en Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, con responsabilidades de coordinación de la cooperación de salud y nutrición y en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos en salud pública con énfasis en salud y nutrición materno infantil. Y en Colombia consultora de OPS y el Banco Mundial para el fortalecimiento de procesos de descentralización y programas de salud pública, hablando sobre la lactancia materna.

También escuche el audio de Laura Ropero con Ximena Patiño, Emprendedora Endeavor. Sicóloga de Georgia State University, Master de Economía del New School for Social Research. Socia fundadora de Servinformacion SA empresa líder en localización inteligente en el sector privado y partner premiun de Google. Fundadora de la Fundación Saving The Amazon. Su propositó es unir a la comunidad nacional e internacional, que nos habló sobre el problema ambiental que se está viviendo en el amazonas.