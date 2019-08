El Pulso del Fútbol, 21 de agosto del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol de César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la inflación en el precio de algunos jugadores y las declaraciones de Cristiano Ronaldo que hablan sobre ese tema. César dijo “me puse a hacer la lista de los jugadores que podían llegar a valer más de 100 millones de euros y cuando iba en treinta paré, porque pensé que eran demasiados”. Sobre el tema Óscar opinó “estoy de acuerdo en que el buen jugador de fútbol cobre bastante y gane bastante, pero no tanto, porque es injusto con el mundo que tiene tanta hambre, que un jugador de fútbol cobre tanto dinero”.

Otro de los temas tuvo que ver con los comentarios que hizo Óscar Rentería en el programa de ayer, en los cuales criticaba algunas decisiones del entrenador del América de Cali Alexandre Guimaraes. Con respecto al tema, César destacó “es que esa columna suya de ayer en el diario El País de Cali, mandando al técnico del América a donde están Garabello, Camps y “El chonto” Herrera, sino gana, me parece demasiado premonitorio”. Por su parte Óscar respondió “yo no he dicho que sé más que el técnico del América, solo dije que conozco en donde juegan los futbolistas y que si quiere mi ayuda, yo le colaboro”.

Además opinaron acerca de la trascendencia que tuvo la Selección Colombia que ganó la Copa América en el año 2001, en comparación con el combinado nacional de los años 90 y el equipo que participó en el Mundial de Brasil 2014. Acerca de esta afirmación César resaltó “creo que el planteamiento de que la selección del 2001 es la mejor de la historia del país, es completamente valido y lógico, pero creo que no emocionó lo suficiente a la afición”. Asimismo Óscar complementó “el argumento es poderoso y vale, pero yo le quiero decir algo, por resultados fue mejor esa selección, pero a mí me gusta más como juega la de ahora”.

