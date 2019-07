MinTransporte: Nosotros no estamos jugando a la ruleta rusa

La ministra de Transporte Ángela María Orozco respondió a las críticas que hizo el ex superintendente Pablo Felipe Robledo en razón a la decisión de asumir el pago de las obras que el Consorcio de la Ruta del Sol II dejó ejecutadas, asegurando que como en el anterior gobierno se hizo una terminación anticipada del contrato es una obligación.

Robledo aseguró que no se puede saber el valor real de las obras hasta que el Tribunal de Arbitramento decida el caso y que no se declaró la caducidad del contrato porque no era posible. La ministra sin embargo dijo que hay peritajes que ayudan a hacer el cálculo.

Vea también: Robledo: Gobierno juega a la ruleta rusa con la plata de los colombianos

“Dentro del Tribunal de Arbitramento hay tres peritajes que dicen hay tanto en obra, y se ha pagado a los terceros de buena fe, nunca al concesionario eso que el Estado recibió en obra y que bajo cualquiera de las normas reconoce el estado el trabajo de los terceros de buena fe”, dijo.

Dijo que el Gobierno no tiene un afán de pagar ese dinero, por el contrario, están gestionando la mejor solución frente a la situación.