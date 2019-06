El Pulso del Fútbol, 26 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el once ideal de la Copa América, publicado por el periódico brasileño Globo Esporte y compartieron sus opiniones sobre la alineación. César dijo “pienso que hay un exceso de brasileños entre los once y también creo que las personas que votaron, lo hicieron con el recuerdo. Messi no puede estar en el equipo ideal de esta Copa América”. Sobre el tema Óscar añadió “¿Cómo es posible que no esté Barrios? Colombia tiene que tener más jugadores en esa alineación, fue el único equipo que ganó sus tres partidos”.

Otro de los temas tuvo que ver con el partido entre Colombia y Chile, por los cuartos de final de la Copa América y si sería un fracaso que la tricolor quede eliminada en esta instancia del torneo. Según Óscar “le estamos exigiendo mucho a un equipo que apenas se está comenzando a armar como Colombia. Por ejemplo, Reinaldo Rueda dijo que esta no era la Chile que había ganado las dos Copas América, sino la que no había clasificado al Mundial de Rusia 2018”. Por su parte César destacó “a nosotros los periodistas nos encanta utilizar la palabra fracaso, pero en este caso no. Yo pienso que Chile es favorita porque ha ganado las dos últimas Copas América”.

Además opinaron acerca de la situación del entrenador colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez en la Selección de Ecuador, teniendo en cuenta que quedó eliminado de la Copa América en la primera fase del torneo. Para César “los que dicen que “Bolillo es mal técnico es porque nunca lo vieron dirigir, lo que pasa es que él está pasando por un momento difícil y sus declaraciones han sido desafortunadas”. Mientras Óscar resaltó “creo que se ha equivocado mucho cuando da declaraciones, pero es uno de los mejores técnicos que ha tenido Colombia”.

No olvide escuchar el audio del programa.