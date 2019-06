Pinto: "Pékerman era un gran caballero, pero trabajo táctico no tenía"

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, dialogó con Caracol Radio sobre la actualidad del cuadro azul de cara al segundo semestre del año y analizó a la Selección Colombia y el presente nivel de la Copa América. El entrenador santandereano se refirió al trabajo táctico de Carlos Queiroz y lo comparó al anterior DT, José Pékerman.

"Con mucho respeto y franqueza dije que el profesor Pékerman era un gran hombre, un gran señor y un gran caballero, pero que trabajo táctico propiamente no había, no había en los partidos en el Mundial. Algunos colegas de ustedes me trataron de mentiroso, ahora todo el mundo dice, 'ahora si tiene táctica el equipo', no entiendo las cosas", comentó Pinto.

Sobre Queiroz agregó: "Queiroz le ha dado unos conceptos que son importantes en el fútbol mundial. Más colectividad, más funcionabilidad defensiva y ofensiva, más equipo en funcionamiento táctico"; mientras que de Colombia y sus aspiraciones en el torneo dijo que hay que ir paso a paso, pero "hay una nómina brillante que se complementa con el trabajo táctico que es bueno".

El estratega aseguró que no le ha gustado el nivel de la actual Copa, aunque destacó el desempeño de Colombia y otros equipos. "Se está empezando a ver la verdadera Copa América, ahorita que empiezan los cuartos de final y semifinales. "No es un gran nivel el que se está viendo, pero me parece que hay cosas importantes en Colombia, cosas buenas en Brasil, Uruguay mantiene su línea de trabajo y Venezuela viene haciendo las cosas bien".

Entretanto, también adelantó detalles sobre el trabajo de su equipo, Millonarios, que próximamente afrontará sus primeros amistosos de pretemporada. El equipo estará viajando el sábado a Costa Rica, donde el domingo enfrentará a Alajualense, volverá al país y posteriormente viajará a Estados Unidos para medirse a Peñarol de Uruguay y al América de Cali.

Sobre los refuerzos que busca el equipo, se refirió a tres jugadores. Juan Camilo Salazar, Yustin Arboleda y Jefferson Martínez, este último muy próximo a sellar su vinculación.

"Estamos mirando, y eso lo sabe todo el mundo, el regreso de Juan Camilo Salazar, es un jugador nuestro que está en Argentina y estamos mirando otra alternativa en el medio campo. La propuesta es que regrese Juan Camilo Salazar, lo conocemos y creemos que con él podemos llenar esa función", explicó.

De Arboleda dijo: "Los directivos están adelantando negociaciones con el Marathon. Es un chico que conozco hace algún tiempo ha sido goleador en Honduras, espero que si llegamos a un acuerdo, pueda acoplarse a un fútbol colombiano que es más exigente".

Mientras que del portero venezolano Wuilker Fariñez aseguró que desconoce su futuro, pero que una vez terminada la Copa América volverá a Bogotá, donde se dialogará por las posibles ofertas que tenga el guardameta.