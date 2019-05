El Pulso del Fútbol, 31 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el entrenador Juan Carlos Osorio y las críticas que ha recibido, por las reuniones que tenía con los jugadores de Atlético Nacional, desde antes que Paulo Autuori saliera del club. César dijo “hay gente que dice que lo de Osorio es como salir con una amiga, cuando se tiene esposa y creo que el ejemplo no va a lugar, porque cuando uno tiene una pareja, no puede abandonar a los amigos y Osorio es amigo de muchos jugadores de Nacional”. Sobre el tema Óscar opinó “eso que él hizo fue feo, a mí me parece que hizo mal, sosteniendo reuniones con jugadores, cuando aun Autuori estaba de técnico”.

Otro de los temas tuvo que ver con los pronósticos que tienen nuestros panelistas para la final de la Champions League entre el Liverpool y el Tottenham. Según Óscar “desde el corazón quisiera que ganara Tottenham, porque ahí juega Davinson Sánchez, pero sé que la mayoría piensa que el favorito es el Liverpool, puesto que hay una pequeña brecha de nivel entre los dos equipos”. Por su parte César destacó “sabe que las casas de apuestas no dan un favoritismo tan claro, pagan casi lo mismo por la victoria de uno o de otro. Y como colombiano quiero que gane Davinson, pero la verdad es que admiro mucho a Klopp”.

Además opinaron acerca de la mejor dupla que ha tenido la Selección Colombia en toda su historia. Para Óscar “la mejor de todas es la de Falcao y Teófilo Gutiérrez, la vimos recientemente en pasadas eliminatorias y creo que le trajeron muchas satisfacciones al país”. Mientras que César resaltó “en otras épocas estuvo Víctor Campaz e Iguarán, porque “La gambeta” Estrada jugaba solo en punta, pero creo que la mejor si ha sido, como lo dice usted, la de Falcao y Teo”.

