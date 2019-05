Santrich afirma que Marlon Marín es usado por Estados Unidos

A Marlon Marín lo tratábamos como a un sobrino, con una relación cercana, afirmó este viernes el ex guerrillero y ahora miembro del partido Farc Jesús Santrich, al referirse al hombre que ha declarado en su contra y que llevó a que Estados Unidos lo pidiera en extradición por narcotráfico.

Santrich habló sobre Marlón en 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, y dijo que es usado por Estados Unidos. “Creo que hay una intención decidida de acabar con el proceso de paz, Estados Unidos ha intentado muchas fricciones para armar guerra en muchas partes del mundo. No te sabría decir con detalle como captaron a Marín pero eso tiene que ver con la decisión de intervencionismos que hay en este país. La JEP no tiene la reacción de Marín y entiendo que a esta hora, ni la Fiscalía ni a la Procuraduría tengan esos derroteros que marco la DEA con Marín”, sostuvo.

Sobre su situación después que quedar en libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia, afirmó: “Yo no temo a nada, de lo que único que estoy pendiente es que este Gobierno con sus locuras no vaya a declarar un estado de conmoción para tomar medidas arbitrarias; de resto, estoy listo para lo que venga”, manifestó.

Santrich sostuvo que no va a escapar del país, ni tampoco ser ira para las disidencias de las Farc junto con otros miembros de su partido. Sobre Iván Márquez y Óscar Montero ‘El paisa’ dijo que se mantienen en el proceso de paz persisten en buscar una alternativa para el país.

Afirmó una y otra vez que es víctima de un montaje, pero no eludirá a la justicia. “Desde antes de mi captura sabía que iban a hacer el montaje y me sostuve para dar cara a las acusaciones falsas que me están haciendo”, aseguró.

Sobre el video en el que se le compromete con narcotráfico, según Estados Unidos, Santrich afirmó que fue un entrampamiento organizado por la Fiscalía y de la DEA.

“Yo hablo de proyectos productivos; he conminado a que presentan esas pruebas en los estrados judiciales que es donde se da la controversia jurídica. Quienes se presentaron ante mí eran personas que decían ser impulsoras de proyectos para la paz de Colombia y la casa (donde se reunió) estaba custodiada por la policía 24 horas”, explicó.

Finalmente, el miembro del partido Farc habló de su juramento para no dejarse extraditar a los Estados Unidos: “Yo tengo un juramento hecho y es que por un tribunal extranjero no me voy a dejar procesar, prefiero morir luchando en Colombia que parecer subordinado a ese imperio que por tanto tiempo ha subyugado a Colombia”, puntualizó.