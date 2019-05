Magistrado Bobadilla: No conocíamos el video de Santrich

El encargado de acompañar la decisión de no extraditar a Jesús Santrich y de ordenar su libertad, el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, aseguró en entrevista con Caracol Radio que la sección de la Justicia Especial para la Paz evaluó la fecha de los hechos y para eso consideró que era necesario revisar la prueba que no llegó.

Vea también: Este es el vídeo completo con el que empezó el caso Santrich

“Esa prueba brilla por su ausencia, solo una prueba que el fiscal dijo que quería entregar, pero aclaró que era de otra investigación contra otras personas y en esos audios está relacionado el señor Santrich, pero no son las pruebas que anunciaron los Estados Unidos sino de otro tema”.

Según el magistrado Bobadilla hubo dos salvamentos de votos, pero que en su criterio se ubican en extremos diferentes y la mayoría de la sala estuvo en un punto intermedio.

Vea también: Fiscal encargado firmó libertad de Santrich

“Uno decía que no era suficiente lo que estaba en el expediente y el otro dice debimos solicitar las pruebas, pero la obligación era solicitar más pruebas que no llegaron”.

Aclaró que la garantía de no extradición en la JEP corresponde a escenarios distintos a los que comúnmente acompañaban decisiones en la Corte Suprema de Justicia.

“Se hizo un ejercicio hermenéutico para distinguir ese trámite ordinario de extradición con la figura que materializa el acuerdo de paz, la Corte Suprema hace un trámite formal y no pide más pruebas”.

Vea también: Duque: "Como Presidente estoy listo a firmar extradición de Santrich"

El magistrado reconoció que el video que circuló en medios de comunicación donde se ve y se escucha a Santrich, no llegó a la JEP y por tanto no pudo ser evaluado.

“Ese video están relacionados y esos videos no llegaron, nos acabamos de enterar y la decisión sale sin conocer ese video”.

Insiste el magistrado que la garantía es de no extradición y de no medida de aseguramiento… “así lo dice la norma y si se otorga una se acompaña de la otra, no hay extradición, no hay medida”.