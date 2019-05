Le llueven insultos, Griezmann es despreciado por los hinchas colchoneros

El Atlético Madrid jugará este fin de semana el último de la Liga ante Levante en Valencia, ese será el partido que despedirá al francés del conjunto colchonero.

"Hola a todos, después de hablar con el "Cholo" luego con Miguel Ángel Marín, y con la gente de los despachos; he tomado la decisión de irme, de tomar otras cosas", afirmó el francés.

No tuviste huevos a decirlo delante de todos el sábado, has esperado a hacerlo por las redes sinvergüenza. Nos has vacilado un año entero.