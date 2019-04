El Pulso del Fútbol, 15 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Reteía y Rafael Villegas hablaron de los rumores que indicarían que el entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz, quisiera cambiar la sede de la tricolor y de cómo esto afectaría a los jugadores. Óscar dijo “me llamó la atención que el partido amistoso antes de la Copa América se juegue en Bogotá, pero creo que Queiroz solo está interesado en que Colombia salga campeón en la Copa América y clasifique al Mundial de Catar”. Sobre el tema Rafael dijo “también es importante que los jugadores lleguen en buen nivel y tengo que esperar a ver si Jesurún que es de la costa, va a dejar que la selección se vaya de Barranquilla”.

Le puede interesar también: Hinchas de lujo: Falcao y Cuadrado apoyaron a Farah y Cabal en Montecarlo

Otro de los temas tuvo que ver con las declaraciones del entrenador del América de Cali Fernando “El pecoso” Castro, luego de la derrota de su equipo en el clásico frente al Deportivo Cali. Según Óscar “eso que dijo el pecoso no le gusta a ningún jugador, son cosas que no se deben decir en una rueda de prensa, son declaraciones que no le caen bien al grupo”. Por su parte Rafael complementó “lo del América es fácil, tiene 24 puntos y le quedan 15 puntos por diputar, si hace la mitad de los puntos que le quedan, ya está”.

Le puede interesar también: 'Pecoso': "El plantel tiene que respetar a la afición y si no, no me sirve"

Además opinaron sobre el presente del delantero del Independiente Medellín Germán Cano y sus características como jugador. Para Óscar “Cano saca mucha diferencia, aunque Dinenno y Aristeguieta lo siguen, Cano marca muchos goles por partido y así le rinde mucho”. Asimismo Rafael resaltó “Cano es uno de los mejores jugadores extranjeros que hay en la Liga Águila, y no solo por los goles, él se sale, entra y sabe jugar con el balón”.

Le puede interesar también: Ter Stegen: "El resultado es peligroso por ser un marcador corto"

No olvide escuchar el audio del programa.