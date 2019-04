El Pulso del Fútbol, 11 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el calendario que ha tenido el Junior en la Copa Libertadores y debatieron sobre las razones de su mala campaña en ese torneo. Óscar dijo “Junior tuvo tres partidos de visitante y eso no es bueno, pero eso no esconde, ni tapa la pésima presentación que ha tenido el Junior en esta edición de la Copa Libertadores”. Sobre el tema César aportó “es un muy mal calendario, es cierto, pero la falta de carácter se vio. Junior siempre ha sido un equipo grande en Colombia, sin embargo, en el exterior no ha hecho mucho”.

Otro de los temas tuvo que ver con la pregunta de un oyente, la cual indagaba sobre los mejores libros que se han escrito sobre el fútbol. Según César “sobre los libros del fútbol le digo una cosa, son muy malos que se han escrito hasta ahora y los más malos son los que se han escrito sobre Mourinho, Guardiola, Messi, Cristiano, Neymar y todas las grandes figuras”. Por su parte Óscar destacó “yo he leído algunos que son muy buenos, pero creo que hay autores que escriben sobre el pasado y los adaptan a la época y eso no ayuda”.

Además compararon a la Selección Colombia del año 1994, con la tricolor que jugó en el Mundial de Brasil 2014. Para Óscar “la del 94 le ganó 5-0 a Argentina, algo excelente, pero en el mundial salió en primera ronda, en cambio la del 2014 llegó por primera vez a los cuartos de final y ocupó el quinto lugar de ese mundial”. Asimismo César complementó “efectivamente el equipo del 94 era un equipazo, pero fue mucho más equipo el de Brasil, ese equipo no era defensivo y fue mejor, aunque la del 94 también fue brillante”.

No olvide escuchar el audio del programa.