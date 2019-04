El Pulso del Fútbol, 5 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las declaraciones del entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz, en las que decía que tenía cinco arqueros en el radar, para defender el arco del equipo nacional. Óscar dijo “los míos son, Ospina, Vargas, Arboleda, Cuadrado y Montero si resulve su problema del doping. A Cuadrado lo pongo, porque creo que 34 años es todavía, una buena edad para un arquero”. Sobre el tema César opinó “Montero está en la lista mía, pero no sé si Cuadrado esté, creo que no anda bien y la verdad otros arqueros como Banguera el de Santa Fe, no sé si les alcance”.

Otro de los temas tuvo que ver con el delantero colombiano Duván Zapata y la forma en la que juega su equipo, el Atalanta de Italia. Según César “Zapata ha tenido una gran condición goleadora esta temporada, pero además, tiene un gran equipo que juega para él. Hay jugadores que le hacen todo más fácil como el “Papu” Gómez e Ilicic”. Por su parte Óscar destacó “Zapata hizo un golazo frente a Bolonia y otro dato sobre el delantero, es que lleva 20 goles en Serie A y 25 en todas las competencias”.

Además opinaron sobre una posible petición del Presidente de la Republica Iván Duque, en conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol, en la que se postularía al país como sede única de la Copa América 2020. Para César “no se sabe de dónde salió esa información, eso no es cierto. La propuesta es que Colombia sea la sede en conjunto con Argentina”. Mientras Óscar destacó “yo estoy de acuerdo con la mayoría de gente que ha participado en el sondeo del Pulso, a mí me gustaría mucho que Colombia sea sede única”.

