No podemos estar sujetos a un capricho de jueces: director de El Heraldo

El director de El Heraldo, Marco Schwartz, dijo en diálogo con Caracol Radio que resulta preocupante que a pesar que se han realizado varias publicaciones relacionadas con la tutela presentada por los magistrados de Barranquilla, aún se insista en el proceso de desacato de tutela.

Schawrtz dijo: “no podemos estar sujeto a un capricho de jueces que quieran hacer lo que quieran con un medio de comunicación”.

El director del influyente diario regional con sede en Barranquilla dijo que se han realizado tres publicaciones en la que se ha permitido que los afectados presenten sus argumentos; pero aun así, el juez insiste en la acción.

Insistió que en el caso no hay lugar para rectificación, porque el medio ha publicado la versión de los magistrados, en muestra de la mejor voluntad.