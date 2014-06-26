Luis Suárez, suspendido nueve fechas como anticipó Caracol Radio

El delantero de la selección uruguaya Luis Suárez fue suspendido durante nueve fechas y no podrá jugar el sábado ante Colombia, determinó la FIFA

Un comunicado leído por una vocera de la FIFA señala que la primera de las nueve fechas la cumplirá ante Colombia. Además, fue suspendido durante cuatro meses para cualquier evento oficial de fútbol

Ni siquiera podrá entrar al estadio, además de pagar una multa

El organismo señala que la actitud de Suárez no puede ser tolerada. Al futbolista uruguayo se le sanciona por haber mordido al italiano Giorgio Chiellini, en el partido que significó la derrota y eliminación del equipo europeo

Este es el comunicado de la FIFALa Comisión Disciplinaria de la FIFA tomó una decisión relativa al caso del futbolista uruguayo Luis Suárez tras el incidente que se produjo durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ del 24 de junio, entre Italia y Uruguay

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido lo siguiente:- Se considera culpable al futbolista Luis Suárez de haber violado el art. 48, apdo. 1d del Código Disciplinario de la FIFA (CDF) al agredir a otro jugador, y el art. 57 del CDF por haber cometido una ofensa a la deportividad contra otro jugador

- Se suspende al jugador Luis Suárez por nueve (9) partidos oficiales. El primer partido al que se aplicará la sanción será el próximo encuentro de la Copa Mundial de la FIFA™ entre Colombia y Uruguay, que se disputará el 28 de junio. En virtud del art. 38, apdo. 2a del CDF, el resto de la sanción se aplicará a los siguientes partidos de Uruguay en el Mundial si esta selección sigue avanzando en el torneo o a los siguientes partidos oficiales de la selección uruguaya

- De acuerdo con el art. 22 del CDF, durante cuatro (4) meses, se le prohíbe a Luis Suárez ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el futbol (administrativa, deportiva o de otra clase)

- De acuerdo con el art. 21 del CDF, se prohíbe asimismo a Luis Suárez entrar en los recintos de todos los estadios durante el periodo de duración de la prohibición (v. punto 3). El jugador tampoco podrá entrar en los recintos del estadio en el que la selección uruguaya dispute un encuentro mientras esté cumpliendo con los nueve partidos de suspensión (v. punto 2)

- Además, se le impone una multa que asciende a 100.000 CHF

La decisión se ha comunicado el jueves 26 de junio al jugador y a la Asociación Uruguaya de Fútbol

"No se puede tolerar este tipo de comportamiento en un terreno de juego, especialmente durante la Copa Mundial de la FIFA™, cuando millones de personas tienen la vista puesta en los jugadores. La Comisión Disciplinaria ha tenido en cuenta todos los elementos del caso y el grado de culpabilidad de Luis Suárez de acuerdo con lo estipulado en el Código Disciplinario. La decisión ha entrado en vigor en el momento en el que se ha comunicado", ha declarado Claudio Sulser, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.