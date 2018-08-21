La App que ofrece opciones a estudiantes para trabajar en el tiempo libre

Esta iniciativa les permite a los jóvenes hacer contactos con empleadores que requieren tareas sencillas en horarios especiales y que ofrezcan un pago justo. . Foto: Getty Images( Thot )

App YourTime surge además por la necesidad que tienen establecimientos comerciales de conseguir personal inmediato para que trabaje durante ciertas horas, debido a la gran afluencia de público que puedan tener a diario o en fechas especiales.

La idea de negocio fue creada por los estudiantes Cristina Marcela Ramírez Ortiz y Santiago Castañeda Betancur, de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, como una oportunidad laboral para los cerca de 50.000 estudiantes de las distintas universidades de la ciudad.

¿Cómo funciona?

El estudiante Castañeda Betancur explica que cuando los estudiantes ingresan a la plataforma lo primero que se les pide es registrar su perfil con datos básicos y la experiencia que han tenido trabajando, así como el horario disponible.

“Si, por ejemplo, un empresario ingresa a la página para contratar personal en un día y a una hora determinada, la plataforma buscará los estudiantes disponibles para que la empresa tenga la opción de escoger y enviar la respectiva invitación”, precisa su creador.

Lo que se busca a futuro es que los estudiantes puedan tener los respectivos certificados de los establecimientos en los que han trabajado, para que su experiencia esté certificada.

Para crear esta idea de negocio, los estudiantes tomaron como referencia la plataforma móvil española Work Today, que en su primer año logró conectar a más de 3.000 empresas y realizar más de 10.000 ofertas de extrajobs (empleos eventuales).