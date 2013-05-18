Un avión de pasajeros estuvo a punto de chocar con un Ovni
Un informe reveló un extraño encuentro de una aeronave con un objeto volador no identificado en el cielo de Glasgow, Escocia.
Un Airbus A320 con 220 pasajeros a bordo se acercaba al aeropuerto cuando un objeto desconocido pasó a unos 100 metros por debajo.
El piloto de la aeronave, que volaba con las luces de aterrizaje encendidas y en condiciones de buena visibilidad, calificó de "alto" el riesgo de colisión con el objeto, que no apareció en el radar.
El objeto volaba tan rápido que los tripulantes no tuvieron ocasión de registrarlo, pero ambos pilotos coincidieron en que era de color azul y amarillo, y con una pequeña área frontal.
Sin embargo, el controlador del tráfico aéreo informó al piloto de que el radar no había registrado la presencia de otra aeronave en la zona.
Los investigadores no han podido determinar la naturaleza del objeto en cuestión.
