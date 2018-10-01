La histórica tradición que desobedeció el príncipe Harry por su amor a Meghan Markle. Foto: Getty Images( Thot )

Según informó el tabloide inglés The Sun, el duque de Sussex ya no formaría parte de la tradicional caza anual que realiza la familia real, ya que su esposa es una fiel defensora de los animales y estaría en contra de que su marido realice dicha actividad.

Esta actividad de caza es una búsqueda favorita de la familia, que se lleva a cabo desde 1853, y tuvo como lugar de encuentro Balmoral Castle, la casa de vacaciones real cerca de Aberdeenshire.

Cabe mencionar que en el 2017 el príncipe Harry también se rehusó a participar de otra cacería, durante la realización del Boxung Day, unos días después de dar la noticia de que su compromiso con Meghan Markle.